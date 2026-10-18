Раскрыто число задержанных на массовых протестах в Париже

18 октября 2026, 10:46

В Париже задержали 855 человек в ходе беспорядков на протестах

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Накануне в Париже задержали 855 человек во время беспорядков на массовых протестах. Об этом сообщил глава столичной полиции Патрис Фор на своей странице в социальной сети X.