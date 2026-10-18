Раскрыто число задержанных на массовых протестах в Париже
Накануне в Париже задержали 855 человек во время беспорядков на массовых протестах. Об этом сообщил глава столичной полиции Патрис Фор на своей странице в социальной сети X.
Как передавал телеканал BFMTV со ссылкой на данные властей, всего в ходе беспорядков пострадали 13 полицейских и жандармов, а также двое пожарных. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о 1,2 тысячи задержаний по всей стране, отметив, что информация еще проверяется.
17 октября по всей стране прошли масштабные акции против роста стоимости жизни и повышения цен. Они сопровождались столкновениями демонстрантов с правоохранителями, погромами и вандализмом. Полиции приходилось применять против толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Всего в манифестациях участвовали 550 тысяч человек, 110 тысяч из них были в Париже.
До этого сообщалось, что во Франции полностью выгорело историческое здание ратуши после поджога протестующими.
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