Грузовой поезд c «опасными материалами» сошёл с рельсов в США

01 июля 2026, 03:26

NBC: Грузовой поезд c «опасными материалами» сошёл с рельсов в штате Пенсильвания

Фото: iStock/designbydx

Грузовой поезд, перевозивший «опасные материалы», сошёл с рельсов в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает NBC.





Согласно материалу, на земле оказались не менее 13 вагонов. Причины инцидента пока не уточняются. Информации о пострадавших нет. Местные власти заявили, что утечки опасных грузов не произошло, поэтому угрозы для населения не существует.



Ранее «Радио 1» передавало, что на Пхукете в отеле нашли мёртвым 44-летнего россиянина — мужчина пролежал в номере двое суток, прежде чем его обнаружили. Друзья не могли дозвониться до гражданина РФ три дня и обратились в полицию, которая вскрыла дверь. Следов насилия не нашли, но знакомые говорят, что мужчина в последнее время испытывал психологические трудности.