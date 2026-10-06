В Хабаровском крае начали проверку из-за сообщений о свалке автозапчастей в заповеднике
В Большехехцирском заповеднике под Хабаровском начали проверку после сообщений о свалке автомобильных деталей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру.
Согласно информации ведомства, контрольные мероприятия уже идут. Поводом для их проведения стали публикации в местных СМИ, где утверждалось, что жительница во время прогулки обнаружила спрессованные автозапчасти и фрагменты кузовов рядом с новой туристической тропой «Легенды Хехцира», открывшейся в конце сентября.
Ранее «Радио 1» передавало, что жительница Кабардино-Балкарской Республики под вымышленным мужским именем обманула знакомую из соцсети на три миллиона рублей. Судья признал гражданку виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере и приговорил виновную к пяти годам исправительной колонии общего режима.
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