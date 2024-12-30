Mash: экс-глава Минобороны Армении Карапетян задержан в Москве

Мобильный телефон изъят у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ Сергея Шаленого в ходе обысков по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что офицер проходит по делу в качестве свидетеля.