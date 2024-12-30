Mash: экс-глава Минобороны Армении Карапетян задержан в Москве

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Бывший глава армянского Минобороны Аршак Карапетян задержан в Москве, передает Telegram-канал Mash.
Официальную причину пока не назвали, однако известно, что задержанного разыскивают на родине по обвинению в незаконном предпринимательстве, а также в злоупотреблении властью и полномочиями.
Карапетян был министром обороны Армении в период с августа по ноябрь 2021 года. Он запомнился многим своими призывами попросить помощи для республики у российской стороны.
В настоящее время Карапетян возглавляет оппозиционное движение «Всеармянский фронт».
Перед этим сообщалось о проведении обысков В Главном бронетанковом управлении МО РФ. Читайте подробности в нашем материале.
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Карапетян был министром обороны Армении в период с августа по ноябрь 2021 года. Он запомнился многим своими призывами попросить помощи для республики у российской стороны.
В настоящее время Карапетян возглавляет оппозиционное движение «Всеармянский фронт».
Перед этим сообщалось о проведении обысков В Главном бронетанковом управлении МО РФ. Читайте подробности в нашем материале.
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Никита Кротов