В Главном бронетанковом управлении провели обыски

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Мобильный телефон изъят у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ Сергея Шаленого в ходе обысков по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что офицер проходит по делу в качестве свидетеля.
Всего следователи провели свыше 15 обысков в управлении и по месту жительства его сотрудников. Изъяты также некие документы.
Перед этим сообщалось, что арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут освободить из-под стражи, отправив в зону специальной военной операции уже в ближайшем времени. При этом известно о продолжении судебного разбирательства. Сейчас Попов ждет, пока оформят соответствующую документацию.
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