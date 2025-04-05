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Ураганный ветер в Красноярском крае: появились кадры последствий стихии

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Ураганный ветер бушует в Красноярском крае, в сети появились кадры с последствиями от стихии.
На записи видно огненную стену смога на дороге в районе Дрокинской горы. Машины буквально пропадают в смоге, ограничивающем обзор водителям. Перед этим в региональном МЧС проинформировали о бушующем ураганном ветре, чьи порывы более 33 метров в секунду. Позже выяснилось, что один человек пострадал в результате обрушения павильона. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее стало известно об обрушении стены жилого дома в Кузбассе, по факту произошедшего открыто уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Губернатор Коновалов: в Хакасии действует режим ЧС из-за пожаров
05 апреля 2025, 16:38

Фото: istockphoto/LYagovy

Режим ЧС на фоне пожаров ввели в Хакасии, сообщил в личном Telegram-канале глава региона Валентин Коновалов. По словам чиновника, пожарная обстановка обострилась из-за сильного порывистого ветра, «зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров».
К тушению привлекли добровольную пожарную охрану и личный состав противопожарной службы. С огнем ведут борьбу 249 пожарных и 78 единиц техники.

«Весь резерв и техника введены в боевой расчет», — отметил Коновалов.
Губернатор призвал при пожаре немедленно звонить по 112 или в 101. Перед этим стало известно о последствиях ураганного ветра в Красноярском крае. В сети разошлись кадры со стихией, один человек пострадал.

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#погода
#пожары
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Арестован еще один чиновник из Минобороны
Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова, подозреваемого во взятках
05 апреля 2025, 12:28

Фото: istockphoto/AMilkin

Начальник управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности МО РФ Юрий Кожевников отправлен под стражу. Об этом проинформировали столичные суды общей юрисдикции в Telegram-канале.
«Постановлением Савеловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кожевникова Юрия Васильевича», — сказано в публикации.
Фигурант подозревается в крупных и особо крупных взятках, детали уголовного дела неизвестны. Кожевников проведет в СИЗО месяц и 22 дня. Защита подозреваемого настаивала на домашнем аресте, но суд отказал. Ранее стало известно, что бывший губернатор Свердловской области фигурирует в уголовном деле о коррупции.

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#коррупция
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«Битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
ФСИН: «битцевский маньяк» готов признаться еще в 11 убийствах
05 апреля 2025, 10:43

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Серийный убийца Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться еще в 11 убийствах. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН.
Преступник совершил не менее 49 убийств в Битцевском парке в Москве. Первое преступление Пичушкин совершил в 1992 году, еще 48 убийств произошли в период с 2001 по 2006 год.

В 2007 году маньяка приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. На сегодняшний день он отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

Во время судебного заседания Пичушкин сообщил, что не жалеет о содеянном.

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В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских
Мужчина начал стрелять из травмата по полицейским в Москве в процессе задержания
05 апреля 2025, 03:58

Фото: iStock/Willard

В Москве мужчина открыл огонь из травматического пистолета по полицейским, когда его пытались задержать. Инцидент произошёл на улице Ореховый бульвар, сообщили РЕН ТВ со ссылкой на столичное ГУ МВД.
По данным ведомства, мужчина угрожал оружием своему знакомому, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Полицейские обнаружили автомобиль правонарушителя и блокировали его на Кустанайской улице.

Во время задержания нарушитель начал стрелять в сотрудников ГАИ, которые в ответ применили табельное оружие.

Нападавший госпитализирован с огнестрельными ранениями, ему оказывается медицинская помощь.

«Госавтоинспекторы не пострадали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Изъято оружие, которое будет направлено на экспертизу», — добавили в ТАСС.
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В Кузбассе загорелась кровля жилого дома на 900 квадратах, эвакуировали десятки детей
МЧС: В Кемеровской области пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме
05 апреля 2025, 00:22

Фото: МЧС России

В городе Междуреченске Кемеровской области произошёл масштабный пожар, уничтоживший 900 квадратных метров кровли пятиэтажного жилого дома. На данный момент открытое горение ликвидировано, передают в МЧС России.
По данным пресс-службы МЧС, 120 человек, включая 21 ребёнка, самостоятельно покинули загоревшееся здание. Спасатели эвакуировали ещё 17 человек, среди которых четверо детей.

Для помощи пострадавшим организовали три автобуса для обогрева и развернули пункт временного размещения на 244 места.

«К тушению привлекаются 29 сотрудников и 9 единиц техники», — добавили в Telegram-канале «МЧС России».
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