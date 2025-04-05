Ураганный ветер в Красноярском крае: появились кадры последствий стихии

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
Ураганный ветер бушует в Красноярском крае, в сети появились кадры с последствиями от стихии.
На записи видно огненную стену смога на дороге в районе Дрокинской горы. Машины буквально пропадают в смоге, ограничивающем обзор водителям. Перед этим в региональном МЧС проинформировали о бушующем ураганном ветре, чьи порывы более 33 метров в секунду. Позже выяснилось, что один человек пострадал в результате обрушения павильона. Пострадавшего госпитализировали.
Ранее стало известно об обрушении стены жилого дома в Кузбассе, по факту произошедшего открыто уголовное дело. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
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Никита Кротов