В Москве задержали учителя физкультуры за в мошенничество на 1,9 млн рублей
В Москве задержали бывшего учителя физкультуры, которого подозревают в мошенничестве в отношении родителей школьников. По версии следствия, мужчина под предлогом сбора средств на поездку детей в спортивный лагерь и покупку новой формы обманул родителей на сумму почти 1,9 миллиона рублей.
Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, в полицию обратилась 44-летняя жительница столицы — мать ученика одной из школ на юге города. По ее словам, бывший преподаватель получил от нее 68 тысяч рублей, обещая организовать поездку ребенка в спортивный лагерь.
По версии правоохранительных органов, мужчина неоднократно переносил сроки поездки, не возвращал деньги, а затем уволился из школы и перестал выходить на связь. В ходе проверки полицейские установили, что подозреваемый аналогичным способом получил деньги еще от 24 родителей школьников. Общий ущерб составил около 1,9 миллиона рублей. Подозреваемым оказался 26-летний житель Тамбовской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранту предъявили обвинение, ему избрали мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
