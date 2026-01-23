В Москве задержали учителя физкультуры за в мошенничество на 1,9 млн рублей

23 января 2026, 13:41

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Москве задержали бывшего учителя физкультуры, которого подозревают в мошенничестве в отношении родителей школьников. По версии следствия, мужчина под предлогом сбора средств на поездку детей в спортивный лагерь и покупку новой формы обманул родителей на сумму почти 1,9 миллиона рублей.