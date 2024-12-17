Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте

Губернатор Костромской области Сергей Ситников (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва в Москве, был его другом. Он также упомянул, что Кириллов говорил, что противник начал охоту на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.
По словам губернатора, некоторое время назад Кириллов сообщил, что его предупредили о начале охоты на него. Ситников уверен, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Губернатор подчеркнул, что не сомневается в том, что будут предприняты все усилия для раскрытия этого преступления.
Ситников выразил свои соболезнования супруге погибшего Светлане, его сыновьям и всем родственникам и близким. Губернатор отметил, что его друг с детства был нацелен на службу Родине. Именно поэтому он вступил в клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование и отправился на службу.
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По словам губернатора, некоторое время назад Кириллов сообщил, что его предупредили о начале охоты на него. Ситников уверен, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Губернатор подчеркнул, что не сомневается в том, что будут предприняты все усилия для раскрытия этого преступления.
Ситников выразил свои соболезнования супруге погибшего Светлане, его сыновьям и всем родственникам и близким. Губернатор отметил, что его друг с детства был нацелен на службу Родине. Именно поэтому он вступил в клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование и отправился на службу.
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Дарья Осипова