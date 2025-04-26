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В Санкт-Петербурге рабочего убило током в канализационном люке

Фото: iStock/ katatonia82

Фото: iStock/ katatonia82

В Шушарах во время проведения работ в канализационном люке рабочий умер после удара электрическим током. Смертельная травма стала результатом случайного контакта с кабелем под напряжением, сообщил Телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточнялось, что 39-летний Олег К. и его коллеги прокладывали трубопровод на Школьной улице. После завершения запланированных работ мужчина по случайности задел катушку с электрическими проводами, которые находились под напряжением. Разряд тока был для Олега смертельным, рабочий умер на месте.

Предварительно, организатором этих работ по договору подряда выступал частный предприниматель. Следственный комитет пока не прокомментировал инцидент.

Ранее сообщалось, что Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии.

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#санкт-петербург
#рабочие
Задержан украинский агент, обвиняемый в подрыве генерала Москалика в Балашихе
ФСБ задержала Игната Кузина, обвиняемого в подрыве генерала Москалика в Балашихе
26 апреля 2025, 18:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии. Недавно он перебрался в подмосковную Балашиху, где снял квартиру в том же подъезде, где жил генерал. Затем он приобрёл подержанный автомобиль Volkswagen, заминировал его и припарковал у дома.

25 апреля в 10:40 утра, когда Москалик проходил мимо машины, мина была приведена в действие дистанционно. Генерал от полученных травм скончался на месте. В тот момент Кузин, по всей видимости, уже находился в Турции

Преступника оперативно задержали силовики и доставили в Москву, в Следственный комитет. Было установлено, что Кузин является действующим агентом украинских спецслужб и имеет вид на жительство на Украине.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороне взрывчатых веществ.

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Не проводили операцию и просили 10 тыс долларов: у россиянки начался некроз тканей из-за тайских врачей
У попавшей в аварию россиянки начался некроз ткани из-за медлительности медиков
26 апреля 2025, 18:02

Фото: iStock/ SEASTOCK

Россиянка, которая попала в аварию на отдыхе в Таиланде, пожаловалась на местных медиков. Со слов туристки, у нее начался некроз тканей, поскольку врачи тянули с операцией, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Россиянка упала на байке, а потом оказалась в больнице. Из-за отсутствия страховки медицинские работники не спешили проводить операцию на травмированной ноге, хотя девушка нуждалась в оперативном хирургическом вмешательстве. Отпускать туристку домой, в РФ, они тоже не собирались и требовали 10 тысяч долларов за оказания помощи в Таиланде.

В результате пострадавшая россиянка все же смогла вернуться. Ей провели нужную операцию. Ходить девушка сможет спустя пару месяцев. Но проблемы со здоровьем на этом не прекратились. Со слов туристки, из-за медлительности тайских медиков у нее начался некроз тканей.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек.

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Количество пострадавших от взрыва в порту Бендер-Аббас в Иране выросло до 516 человек
26 апреля 2025, 16:31

Фото: iStock/ RamonCast

Количество пострадавших от сильного взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 516 человек, сообщил Телеграм-канал Mash.
До этого представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст отмечал в беседе с агентством Mehr, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в полную силу. Помимо прочего, экстренные службы в городах Джахром и Лар пребывают в полной готовности, уточнил он.

В пресс-службе Иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов (National Iranian Oil Company) обратили внимание, что инцидент никак не связан с нефтяной инфраструктурой. Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы фунционируют в штатном режиме.

Напомним, что сегодня сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас. Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

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#пострадавший
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Супруги и двое их маленьких детей умерли от отравления угарным газом в Кисловодске
26 апреля 2025, 15:25

Фото: iStock/ Artem_Furman

В городе Кисловодск в Ставропольском крае завели уголовное дело после обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома тел супругов и их малолетних сыновей 3 лет и 4 месяцев, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в Телеграм-канале.
Согласно предварительным данным, причиной кончиной семьи стало отравление угарным газом.

«На место происшествия выехал руководитель следственного отдела и следственно-оперативная группа», — отмечалось в сообщении.

Уточнялось, что следователь СК России осмотрел место инцидента, назначил судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.

«Расследование уголовного дела продолжается», — обратили внимание в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

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В иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас прогремел сильный взрыв
26 апреля 2025, 13:17

Фото: iStock/ Oleksiy Samsonov

Сильный взрыв прогремел в южном иранском порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Со слов местных жителей, грохот был таким сильным, что земля стала трястись.

По предварительным данным, причиной взрыва в иранском порту стало возгорание топливного резервуара.

На месте случившегося работают экстренные службы. Сейчас порт не функционирует. Ударная волна повредила ряд зданий и припаркованные машины.

Отмечалось, что к настоящему моменту количество пострадавших во время инцидента достигло 80 человек. Людей отвозят в больницы бригады скорой помощи, отметило агентство NourNews.

Ранее сообщалось, что рядом с границей с Украиной скончался руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и основной разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников.

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#иран
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