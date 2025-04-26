В Санкт-Петербурге рабочего убило током в канализационном люке

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В Шушарах во время проведения работ в канализационном люке рабочий умер после удара электрическим током. Смертельная травма стала результатом случайного контакта с кабелем под напряжением, сообщил Телеграм-канал Mash на Мойке.
Уточнялось, что 39-летний Олег К. и его коллеги прокладывали трубопровод на Школьной улице. После завершения запланированных работ мужчина по случайности задел катушку с электрическими проводами, которые находились под напряжением. Разряд тока был для Олега смертельным, рабочий умер на месте.
Предварительно, организатором этих работ по договору подряда выступал частный предприниматель. Следственный комитет пока не прокомментировал инцидент.
Ранее сообщалось, что Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии.
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Предварительно, организатором этих работ по договору подряда выступал частный предприниматель. Следственный комитет пока не прокомментировал инцидент.
Ранее сообщалось, что Игната Кузина, которого обвиняют в подрыве генерала Генштаба Минобороны России Ярослава Москалика в Балашихе, задержали в Турции и доставили в Москву. Отмечается, что мужчина родом из Украины, но продолжительное время проживал в Карачаево-Черкессии.
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Ольга Енгалычева