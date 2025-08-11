Жителю Подмосковья грозит 19 лет за передачу ВСУ данных об аэродроме в Курске
Гособвинение потребовало 19 лет лишения свободы для жителя Подмосковья Эльдара Марченко, обвиняемого в передаче координат курского аэродрома Вооруженным силам Украины для атаки дронами.
Во 2-м Западном окружном военном суде прокурор заявил:
«Прошу признать Марченко виновным и назначить наказание в виде 19 лет заключения».
Первые 6 лет фигурант должен отбыть в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Обвиняемый свою вину отрицает.
По версии следствия, летом 2023 года Марченко по заданию украинских спецслужб приехал из Москвы в Курск на личном автомобиле. С помощью смартфона он передал координаты местного аэродрома, после чего с территории Украины запустили два взрывных беспилотника. Оба БПЛА не достигли цели: один врезался в многоквартирный дом, второй взорвался над частным сектором, повредив здания и автомобили.
Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ. Расследование установило, что действия обвиняемого создали угрозу безопасности стратегически важного объекта транспортной инфраструктуры.