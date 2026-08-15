Хабаровские подростки заплевали шариками от бабл-ти 26-миллионный IMAX-экран
В хабаровском ТЦ подростки повредили дорогостоящий IMAX-экран, испачкав его шариками от бабл-ти. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на сотрудников «Броско Молла».
Юные хулиганы устроили настоящий погром в торговом центре. Они разбрызгивали краску в туалетах и прыгали на столешницах как на батуте, снимая свои выходки на видео. Однако главную пакость они устроили, придя на киносеанс – во время показа детишки забрызгали шариками тапиоки полотно стоимостью 26 миллионов рублей, оставив заметное пятно.
Чтобы извлечь испорченный экран из здания, пришлось частично демонтировать фасад. Согласно материалу, родителям нарушителей, вероятно, придётся ответить за поведение наглецов — им могут выставить счёт за ремонт.
Ранее «Радио 1» передавало, что москвичка лишилась зрения на один глаз после того, как в нескольких сантиметрах от её лица взорвался новый водонагреватель. Девушка приобрела его всего неделю назад, однако прибор дал сбой.
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