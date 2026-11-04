Хакеры разогрели холодильники с кровью до 110 градусов
Французская служба крови (EFS) сообщила, что её подрядчик подвергся кибератаке, в результате которой часть холодильных камер с продуктами крови и образцами для биобанков перегрелась. Об этом пишет BFMTV.
По данным газеты, камеры, рассчитанные на поддержание температуры −30 °C, разогрели до 110 °C. В EFS поспешили успокоить общественность, заявив, что на общественное здравоохранение инцидент никак не повлиял.
В самой службе крови уверены, что целью атаки была не она: злоумышленники могли целиться в компанию — поставщика услуг по обслуживанию холодильного оборудования. В камерах находились продукты крови перед отправкой в медучреждения, а также образцы для биобанков — в том числе пакеты с плазмой для переливания пациентам и пакеты с плазмой для фракционирования во Французской лаборатории фракционирования и биотехнологии (LFB).
Ранее хакеры предупредили о риске фишинговых атак на владельцев PlayStation 5. Злоумышленники используют интерес к обходу защиты консолей для хищения и продажи аккаунтов.
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