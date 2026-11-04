Хакеры разогрели холодильники с кровью до 110 градусов

04 ноября 2026, 15:12

Во Франции хакеры взломали холодильники с кровью и разогрели до 110 градусов

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Французская служба крови (EFS) сообщила, что её подрядчик подвергся кибератаке, в результате которой часть холодильных камер с продуктами крови и образцами для биобанков перегрелась. Об этом пишет BFMTV.