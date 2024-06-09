ХАМАС: армия Израиля убила трех своих заложников при освобождении других

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Во время операции по освобождению заложников Армия обороны Израиля случайно убила трех пленников, включая гражданина США. Об этом сообщили представители военного крыла ХАМАС, пишет РЕН ТВ.
«Ваша армия убила трех своих же заложников в лагере беженцев, среди которых был американский гражданин», — заявили представители ХАМАС.Кроме того, в ходе операции погибло около 247 мирных жителей сектора Газа. Еще 698 человек были ранены в результате израильских ударов по лагерю беженцев Нусейрат.
8 июня стало известно, что израильские военные освободили четырех заложников в секторе Газа, включая гражданина России. Среди спасенных оказались 27-летний Андрей Козлов, 40-летний Шломи Зив, 25-летняя Ноа Аграмани и 21-летний Альмог Меир, которые были похищены движением ХАМАС во время музыкального фестиваля Nova 7 октября.
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Артем Кузьмин