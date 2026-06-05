На Урале перевернулся катер с восемью пассажирами, трое погибли
На Урале перевернулся катер с восемью пассажирами — предварительно, трое погибли. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
В Октябрьском районе ХМАО-Югры на реке Обь произошло опрокидывание маломерного судна. Катер типа «Салют-480» следовал из посёлка Приобье в посёлок Октябрьское.
На борту находились восемь человек. Судно совершало манёвр на 32-м километре пути, после чего катер перевернулся. Спасатели эвакуировали из воды пятерых пассажиров. Трое человек, предварительно, погибли.
Информация о погибших и пострадавших ещё официально не подтверждена. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают точные причины опрокидывания судна и обстоятельства манёвра.
До этого в Краснодаре столкнулись два гидроцикла. В результате происшествия пострадал восьмилетний ребёнок.
Читайте также: