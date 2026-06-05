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На Урале перевернулся катер с восемью пассажирами, трое погибли

Фото: Istock/Photoservice

На Урале перевернулся катер с восемью пассажирами — предварительно, трое погибли. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



В Октябрьском районе ХМАО-Югры на реке Обь произошло опрокидывание маломерного судна. Катер типа «Салют-480» следовал из посёлка Приобье в посёлок Октябрьское.

На борту находились восемь человек. Судно совершало манёвр на 32-м километре пути, после чего катер перевернулся. Спасатели эвакуировали из воды пятерых пассажиров. Трое человек, предварительно, погибли.

Информация о погибших и пострадавших ещё официально не подтверждена. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия. Следователи устанавливают точные причины опрокидывания судна и обстоятельства манёвра.

До этого в Краснодаре столкнулись два гидроцикла. В результате происшествия пострадал восьмилетний ребёнок.

Ольга Щелокова

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