Подросток в Краснодаре пытался переплыть водохранилище на бревне и едва не погиб
В Краснодаре несовершеннолетний попытался переплыть городское водохранилище на бревне. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём блоге.
Инцидент произошёл на водоёме в черте города. Подросток решил использовать бревно в качестве плавсредства, однако течение быстро унесло его от берега.
Ребёнок не мог самостоятельно вернуться и начал дрейфовать по воде. Очевидцы заметили парня и вызвали спасателей. Чтобы доставить пострадавшего на сушу, специалистам потребовалось провести полноценную спасательную операцию.
В итоге подросток отделался сильным испугом и не пострадал физически. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
До этого в Краснодаре произошло столкновение двух гидроциклов. В результате происшествия пострадал восьмилетний ребёнок.
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