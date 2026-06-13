«Хотела подавать на развод»: Сын начальницы отдела больницы в Домодедово о проблемах в семье

13 июня 2026, 17:56

В семье убитой сотрудницы больницы в Домодедово были пьянство, измены и ссоры

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковном микрорайоне Западный расследуют жестокое убийство 38-летней Дарьи Корышевой — начальницы отдела домодедовской больницы и многодетной матери. Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили в запертой квартире, которую силовикам пришлось вскрывать ломом. Трагедия произошла на глазах у малолетних дочерей погибшей.





По версии следствия, в ночь на 12 июня супруг Дарьи Михаил, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес жене несколько ударов ножом в грудь. От полученных ран женщина скончалась на месте. Примечательно, что никто из соседей не слышал ни криков, ни звуков борьбы — для окружающих семья казалась обычной и благополучной.



Старший сын погибшей от первого брака Максим (живет отдельно) в беседе с корреспондентом РЕН ТВ рассказал, что отношения в семье были далеки от идеала. По его словам, отчим дважды судим, злоупотреблял алкоголем, поднимал руку на мать и изменял ей.





«Его из-за статей никуда не брали, поэтому он рабочий на стройке. Бандита из себя строил. Мама хотела подавать на развод. Он хотел две машины забрать себе», — прокомментировал собеседник.