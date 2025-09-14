Хулиган стрелял по кафе в российском городе
Петербургские полицейские поймали хулигана, который выстрелил в сторону кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел ночью 14 сентября возле дома №3 на бульваре Александра Грина. Пули не попали в людей, но повредили стекло и холодильник в заведении.
Вскоре личность стрелка установили — им оказался местный житель. Его задержали в жилом доме на Вилькицком бульваре. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Сейчас в квартире петербуржца проходит обыск. В ближайшее время его доставят в участок и изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в столичном метро мужчина открыл стрельбу из аэрозольного пистолета.
