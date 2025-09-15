Земля с опозданием попала в зону действия огромной корональной дыры на Солнце

15 сентября 2025, 00:24

Фото: iStock/murat4art

Поток солнечного ветра, исходящий от корональной дыры на Солнце, достиг Земли. Однако это произошло с задержкой почти в сутки относительно прогнозируемого срока. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.





Ученые отметили, что Земля начала пересекать границу действия корональной дыры 14 сентября приблизительно в 17:00 (мск).





«Собственно говоря, в том, что это произойдет, сомнений не было. При таких размерах корональной дыры (...) на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — отметили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».

Жительница российского города утонула в море в Абхазии

«Земля сейчас проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток», — добавили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.