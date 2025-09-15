Земля с опозданием попала в зону действия огромной корональной дыры на Солнце
Поток солнечного ветра, исходящий от корональной дыры на Солнце, достиг Земли. Однако это произошло с задержкой почти в сутки относительно прогнозируемого срока. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые отметили, что Земля начала пересекать границу действия корональной дыры 14 сентября приблизительно в 17:00 (мск).
«Собственно говоря, в том, что это произойдет, сомнений не было. При таких размерах корональной дыры (...) на Солнце, вариант, что она как-то пройдет мимо, выглядел нелепым», — отметили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».Однако точные параметры плазмы внутри дыры и скорость ветра там пока остаются неизвестными.
Жительница российского города утонула в море в Абхазии
«Земля сейчас проходит фронтальную сжатую область газа на входе в быстрый поток», — добавили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Специалисты ожидают, что в ближайшее время скорость солнечного ветра возрастет. Последующий анализ данных позволит сделать первые выводы о характеристиках потока, в котором Земле предстоит находиться как минимум следующие 4-5 суток.
1 сентября стало известно, что крупнейший в мире айсберг A23a лишился трети своей площади за лето. От основного массива одновременно откололись три крупных фрагмента площадью примерно от 60 до 300 кв. км. В настоящий момент айсберг дрейфует вблизи острова Южная Георгия, на расстоянии около 70 км к северу от него.