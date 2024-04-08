«Хьюстон, у нас проблемы»: во время полёта у Boeing улетела обшивка двигателя

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У Boeing во время перелёта из Денвера в Хьюстон оторвалась обшивка двигателя, пишет SHOT.
На высоте почти 3,2 тысячи метров экипаж объявил о ЧС. Оказалось, что от самолёта оторвались часть капота и обшивки двигателя.
Всего 135 пассажиров провели в полёте 25 минут. В результате Boeing 737-800 вернулся в аэропорт.
Все благополучно покинули самолёт, никто не пострадал. Через час они вылетели на другом борту.
Расследованием ситуации занимается Федеральная авиационная служба.
Ранее после нападения на двух полицейских в Подмосковье в МВД РФ обратились к водителям с просьбой прислать записи с видеорегистраторов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Всего 135 пассажиров провели в полёте 25 минут. В результате Boeing 737-800 вернулся в аэропорт.
Все благополучно покинули самолёт, никто не пострадал. Через час они вылетели на другом борту.
Расследованием ситуации занимается Федеральная авиационная служба.
Ранее после нападения на двух полицейских в Подмосковье в МВД РФ обратились к водителям с просьбой прислать записи с видеорегистраторов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева