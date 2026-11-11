«Иди делай»: подросток пнул в спину пенсионерку с тростью
В Амурской области подросток напал на пожилую женщину, которая с трудом передвигалась, опираясь на трость. Об этом сообщает Amur.life.
Инцидент произошел в поселке и попал на видео, которое быстро распространилось в соцсетях. Судя по кадрам, группа подростков заметила одиноко идущую женщину и стала подстрекать одного из юношей к нападению.
После фразы «Иди делай» подросток приблизился к пенсионерке сзади и с силой пнул ее в спину. Она упала плашмя на землю, а молодые люди в этот момент рассмеялись. На помощь пострадавшей никто из группы не пришел — вместо этого подростки развернулись и ушли.
Лишь одна из девушек, как слышно на видео, не поддержала сверстников, заявив: «Это ужасно». Местные жители возмутились увиденным и потребовали привлечь несовершеннолетних хулиганов к ответственности. В УМВД по области пока не комментировали произошедшее.
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