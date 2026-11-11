«Иди делай»: подросток пнул в спину пенсионерку с тростью

11 ноября 2026, 18:17

Приамурский подросток напал на женщину с тростью и сбил ее с ног

Фото: istockphoto/Dzurag

В Амурской области подросток напал на пожилую женщину, которая с трудом передвигалась, опираясь на трость. Об этом сообщает Amur.life.