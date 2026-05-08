Житель Одессы открыл стрельбу в пиццерии
В Одессе произошел инцидент со стрельбой в одной из местных пиццерий. Об этом сообщили украинские СМИ.
Согласно полученной информации, неизвестный мужчина открыл огонь и произвел не менее пяти выстрелов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, однако на тот момент стрелявший успел скрыться.
Позднее в результате оперативно-разыскных мероприятий стрелка задержали по горячим следам. По предварительным данным, пострадавших в результате стрельбы нет. Подробности о мотивах и личности злоумышленника пока не разглашаются, правоохранительные органы начали расследование.
За последнее время это уже не первый случай применения огнестрельного оружия на Украине вне зоны боевых действий. Недавно похожий инцидент произошел в Киеве.
