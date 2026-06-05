Иномарка проволокла тело мужчины под Раменским в Подмосковье
В Раменском городском округе Подмосковья появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировали автомобиль, волочивший по дороге тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в оперативных службах.
Опубликованное видео показывает, как черная иномарка движется по проезжей части. За ней по асфальту тянется тело 51-летнего мужчины.
Ранее сообщалось, что тело погибшего нашли в септике на территории его участка в коттеджном поселке «Бахтеево Парк». По предварительным данным, на нем обнаружили ножевое ранение, руки мужчины были связанными, а на шее находилась веревка.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
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