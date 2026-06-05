Иномарка проволокла тело мужчины под Раменским в Подмосковье

05 июня 2026, 16:48

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Раменском городском округе Подмосковья появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировали автомобиль, волочивший по дороге тело погибшего мужчины. Об этом сообщили в оперативных службах.