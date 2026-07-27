На трассе в Крыму водитель и двое детей погибли в ДТП с рейсовым автобусом
На трассе «Симферополь — Евпатория» у села Орехово произошло столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом. Подробности приводит прокуратура Республики Крым.
Установлено, что шофёр Lada Granta выехал на встречную полосу, где его машина врезалась в автобус, следовавший по маршруту «Саки — Геройское». В салоне автобуса находились 20 человек.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель легковушки и двое детей, ехавших с ним, — мальчики 2010 и 2017 годов рождения. Ещё один несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля получил травмы, его доставили в больницу. Прокуратура проводит проверку по факту аварии.
До этого сообщалось о трагедии в Подмосковье. Там произошло смертельное столкновение мотоцикла и такси.
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