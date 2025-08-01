Иностранец обезглавил труп афроамериканца и отдал голову полиции в Португалии

01 августа 2025, 16:15

Фото: istockphoto/rfranca

Иностранец обезглавил тело афроамериканца и отдал его голову полицейским в Португалии. Об этом со ссылкой на Судебную полицию сообщает портал Jornal de Noticias.





В материале говорится, что задержанный познакомился с жертвой 30 июля, решив вступить в романтические отношения*. Однако между ними произошла ссора, и задержанный ударил погибшего ножом в шею.



