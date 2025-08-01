Иностранец обезглавил труп афроамериканца и отдал голову полиции в Португалии
Иностранец обезглавил тело афроамериканца и отдал его голову полицейским в Португалии. Об этом со ссылкой на Судебную полицию сообщает портал Jornal de Noticias.
В материале говорится, что задержанный познакомился с жертвой 30 июля, решив вступить в романтические отношения*. Однако между ними произошла ссора, и задержанный ударил погибшего ножом в шею.
«Подозреваемый является гражданином Нигерии, который заверил власти, что находится в Португалии законно и учится в высшем учебном заведении в Лиссабоне», — говорится в статье.Накануне портал Publico писал, что в Лиссабоне около концертного зала обнаружили обезглавленный труп мужчины. Уточнялось, что страшную находку увидели в переулке Патио Салема.
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