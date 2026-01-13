В Краснодарском крае агрессивный мужчина с топором напал на полицию

13 января 2026, 16:04

В Армавире мужчина с топором угрожал полицейским при задержании

Фото: Istock/Simone Araldi

Полиция Краснодарского края задержала мужчину, который избил женщину и напал на правоохранителей. Об этом сообщает «МВД Медиа».