В Краснодарском крае агрессивный мужчина с топором напал на полицию
Полиция Краснодарского края задержала мужчину, который избил женщину и напал на правоохранителей. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Жительница Краснодара обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестный мужчина нанёс ей телесные повреждения. Оперативники установили личность подозреваемого и выяснили, что он скрывается в городе Армавире.
Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать мужчину. Однако он оказал яростное сопротивление. Злоумышленник схватил топор, набросился на правоохранителей и начал угрожать им. Сотрудникам правоохранительных органов удалось нейтрализовать нападавшего и обезоружить его. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего.
