Иностранец помогал мошенникам с Украины грабить россиян
Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1990 года рождения, подозреваемого в администрировании незаконных узлов связи — сим-боксов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным, задержанный действовал в составе преступной группы и обеспечивал работу оборудования, которое использовалось украинскими call-центрами для телефонного мошенничества в отношении российских граждан, в том числе для дистанционного хищения денег. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции»).
Расследование ведёт следственное управление УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. Подозреваемого заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
Ранее мошенники начали обманывать россиян под предлогом блокировок банковских карт. Злоумышленники представляются сотрудниками службы финансового контроля.
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