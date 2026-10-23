Иностранец помогал мошенникам с Украины грабить россиян

23 октября 2026, 12:18

В Петербурге задержали пособника украинских телефонных мошенников

Фото: istockphoto/Rawf8

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли противоправную деятельность иностранного гражданина 1990 года рождения, подозреваемого в администрировании незаконных узлов связи — сим-боксов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.