Инспекторов ДПС подозревают в краже денег у пьяного водителя в Орле

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Инспекторы ДПС подозреваются в краже более 2,6 миллиона рублей у пьяного водителя в Орле. Фигурантов уже задержали, открыто уголовное производство, проинформировали в областном СУСК РФ.
«Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения имущества жителя города Орла по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере)… В настоящее время подозреваемые следователем задержаны», — пояснили в ведомстве.
По данным СУСК, предварительно удалось установить, что в минувший четверг задержанные остановили машину, водитель которой был нетрезв, а потом похитили деньги. Уточняется, что потерпевший шофер из местных.
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Никита Кротов