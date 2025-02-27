Instagram* потонул в жестоком контенте убийств, порно и нацизма: что происходит с платформой 26-27 февраля?

Фото: скриншот ленты пользователя Instagram* на данный момент
С 26 февраля 2025 года пользователи Instagram* заметили резкий рост жестокого и шокирующего контента в своих лентах. Данный контент включает в себя: порнографические материалы, кровожадные клипы с насилием и драками, контент, прославляющий идеи нацизма. Проблема не разрешилась. Своим возмущением и недовольством люди начали делиться на других социальных платформах.
К счастью, «рейтинговые» посты продолжают появляться с цензурой, так что пользователи могут избежать просмотра попадающихся на глаза ужасов. Однако один неверный клик — и можно увидеть убийство или изнасилование.
С проблемой сталкиваются не все, но многие.
В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени люди все еще активно жаловались на проблему в Сети, однако официального ответа от Meta* до сих пор не поступило. Самый большой наплыв шокированных юзеров наблюдается на платформе Reddit. Все, как один, задают вопрос: что, боже мой, происходит с Instagram*? Почему модераторы ничего не предпримут?
Отсутствие контроля со стороны живых модераторов привело к тому, что алгоритм работает без нужных корректировок в реальном времени. Из-за этого в Instagram* просачиваются ролики с кадрами аварий без цензуры, драками и другим шокирующим материалом, который обычно удаляют почти сразу.
Некоторые пользователи считают, что проблема связана с нехваткой модераторов, другие винят изменения в алгоритмах приложения.
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С проблемой сталкиваются не все, но многие.
В ночь с 26 на 27 февраля по московскому времени люди все еще активно жаловались на проблему в Сети, однако официального ответа от Meta* до сих пор не поступило. Самый большой наплыв шокированных юзеров наблюдается на платформе Reddit. Все, как один, задают вопрос: что, боже мой, происходит с Instagram*? Почему модераторы ничего не предпримут?
Фото: скриншот поста Reddit с огромным количеством жалоб
«Господи... В моей предложке попадаются клипы «несерьезной жестокости», где собока глупость какую-нибудь делает до... ну. Убийства. Настоящего убийства. Кому-то отстреливают головы, а только что мне попался клип, где чувак выкопал себе могилу, а потом его на видео УБИЛИ в ней же!», — написал один из испуганных пользователей.За фильтрацию нежелательного материала на платформе отвечают искусственный интеллект (ИИ) и люди-модераторы. ИИ распознаёт явные нарушения, а сотрудники уточняют настройки, проверяют сложные случаи и быстро убирают опасный контент.
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Отсутствие контроля со стороны живых модераторов привело к тому, что алгоритм работает без нужных корректировок в реальном времени. Из-за этого в Instagram* просачиваются ролики с кадрами аварий без цензуры, драками и другим шокирующим материалом, который обычно удаляют почти сразу.
Некоторые пользователи считают, что проблема связана с нехваткой модераторов, другие винят изменения в алгоритмах приложения.
Фото: скриншот статьи WP про аналогичную проблему Instagram* 2023 года
«26 февраля — проклятая дата для Instagram*! Разве не «смешно», что в 2023 году в тот же день писали статьи о похожем сбое? Буквально аналогичная проблема была», — поделился еще один пользователь.Пока неизвестно, как долго продлится этот сбой. Пользователи активно предупреждают знакомых о том, что в Instagram* сейчас лучше не заходить, чтобы не рисковать, особенно если ты — впечатлительный человек.
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Мария Моисеева