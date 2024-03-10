Интернат в Санкт-Петербурге загорелся из-за неисправного вейпа

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Интернат загорелся в Санкт-Петербурге из-за неисправного вейпа. Об этом пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».
В результате инцидента пострадал подросток. 15-летнего воспитанника доставили в больницу.
По информации портала, возгорание произошло из-за неисправности вейпа. Очагом пожара стал матрас. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали 16 детей.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали.
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По информации портала, возгорание произошло из-за неисправности вейпа. Очагом пожара стал матрас. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали 16 детей.
Ранее сообщалось, что в жилом доме Серпухова произошёл пожар после взрыва газа, 6 человек пострадали.
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Анастасия Хохлова