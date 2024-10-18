В Приамурье уволили врача, оскорбившего пациентов

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Врач из Амурской области, который оскорбил пациентов в видеообращении, был уволен, а Министерство здравоохранения региона принесло публичные извинения за его поведение.
Видео, где мужчина в медицинском халате выражает усталость из-за большого потока пациентов и оскорбляет пожилого человека, распространилось в социальных сетях. Позже сам врач записал видео с извинениями, где объяснил своё поведение напряжённой работой и отсутствием перерывов.
Региональные власти сообщили РИА Новости, что дополнительной информации после увольнения не поступало.
Ранее следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.
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«В социальных сетях распространилось видео, оскорбляющее пациентов и порочащее профессию врача. Этот сотрудник уволен. Минздрав Амурской области приносит извинения всем пациентам за неподобающее поведение бывшего сотрудника», — говорится в заявлении министерства.
Региональные власти сообщили РИА Новости, что дополнительной информации после увольнения не поступало.
Ранее следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего бывшего адвоката, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних.
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Елена Перлова