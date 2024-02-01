Исчезнувшего после драки у бара 20-летнего российского военного нашли в реке

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В Екатеринбурге 20-летний военный, который упал в реку Исеть, пытался вылезти и содрал с себя кожу. До этого россиянин подрался в баре. Об этом сообщает портал Е1.ru.
По данным издания, молодой человек пропал 27 января. Парень подрался с товарищем на входе в бар на улице 8 Марта. Он ушел из заведения с разбитой головой без документов, телефона и верхней одежды.
Как рассказал его девушка, что его искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции, а весь город был уклеен листовками с приметами мужчины. Полицейские установили, куда следовал молодой человек и было принято решение привлечь к поискам водолазов.
Ранее сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца спецоперации из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как рассказал его девушка, что его искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции, а весь город был уклеен листовками с приметами мужчины. Полицейские установили, куда следовал молодой человек и было принято решение привлечь к поискам водолазов.
«Парень упал в воду и пытался выбраться. Содрал кожу. Криминала нет», — сообщили в силовых ведомствах.Мужчину уже опознали родные.
Ранее сообщалось, что на Урале мать вскрыла гроб бойца спецоперации из-за риска лишиться выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак