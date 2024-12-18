В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)
В Министерстве обороны России сообщили о трагической гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В газете «Красная звезда» опубликовали в его честь некролог. Отметили, что Кириллов отличался волевым характером, решительностью и целеустремленностью.
«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. (...) Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны», — говорится в некрологе.Вклад Кириллова в обеспечение безопасности страны, а также в развитие и повышение боеготовности войск был значительным.
«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — заключает публикация в «Красной звезде».О гибели Кириллова вместе с помощником сообщили рано утром во вторник, 17 декабря. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.
Под ночь 17 декабря сообщалось новое объявление СБУ. Украинские спецслужбы заявили, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов рассматривался ими как «законная цель».
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Мария Моисеева