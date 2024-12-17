В США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова в Москве

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)
США непричастны к убийству российского генерала Игоря Кириллова, передает агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника-анонима.
«США не знали об операции заранее, мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — сказано в материале.Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником на Рязанском проспекте в Москве. По информации следователей, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат. Ведется расследование. Произошедшее квалифицировали как теракт. Ряд российских депутатов считает, что таким образом Россию хотят запугать.
Игорь Кириллов с 2021 года возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.
Читайте также:
Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
В Киеве отвергли причастность Украины к гибели генерала Кириллова
СБУ предъявила генералу Кириллову обвинения накануне его гибели
Никита Кротов