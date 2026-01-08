Испортившую россиянке отдых «гламурную» гусеницу сняли на видео в Таиланде
Гусеница сорвала отдых россиянке в Таиланде. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, туристка из России отдыхала в Паттайе. После купания она вернулась к шезлонгу и, не заметив насекомое, случайно села на гусеницу. В результате женщина получила ожог, а затем у нее началась аллергическая реакция.
Позже выяснилось, что причиной стала гусеница миртовой моли. Ее волоски содержат токсичные вещества. Для жизни она, как правило, не опасна, но ожоги после контакта могут заживать несколько недель.
