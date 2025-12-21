История пропажи четверых детей в Самарской области завершилась
В Самарской области нашли пропавших детей. Сообщается, что они здоровы. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Установлено, что четверо детей — десятилетние Вика, Рома, Диана и пятилетняя Саша — задержались во время прогулки, а затем пошли в местный храм Пантелеимона Целителя, где и остались на ночь. Служители церкви уже передали детей полицейским. Полиция планирует провести беседу с родителями детей.
Одноклассники пропавших сестёр Вики и Саши сообщили, что семья девочек часто выпивает. По этой причине старшая сестра уже не раз сбегала из дома. Например, около двух недель назад её нашли у подруги.
В этот раз, по всей видимости, беглянка взяла с собой младшую сестру. В школе у девочки тоже есть проблемы с учёбой — одноклассница отметила, что Вика часто получает низкие оценки.
