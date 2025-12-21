«Сам не взорвётся»: Криминалист раскрыл детали трагического взрыва в Химках
Криминалист назвал возможные версии взрыва с участием подростков в Химках
Криминалист Михаил Игнатов высказал версии о причинах взрыва в Химках, где пострадали подростки.
В беседе с «NEWS.ru» Игнатов отметил, что регенеративный патрон от противогаза не мог взорваться сам.
«Взрывчатые вещества они, может быть, спрятали в фильтр от противогаза. Это объясняет версию со взрывом фильтра. Компоненты для взрывчатки могли были быть куплены в аптеке, в хозяйственных магазинах», — предположил криминалист.Эксперт отметил, что сегодня многие разбираются в химии и могут сами изготовить взрывчатое вещество, если имеют нужные компоненты и знания. Игнатов предположил, что подросткам мог помогать более взрослый человек, например, студент химического вуза. Ещё один вариант — мальчики получили уже готовые заводские взрывчатые вещества через свои связи.