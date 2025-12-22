Над территорией РФ за неделю устранили 1377 украинских беспилотников

22 декабря 2025, 02:00

РИА Новости: Силы ПВО за неделю устранили 1377 украинских беспилотников над Россией

Фото: iStock/Terry Papoulias

Системы противовоздушной обороны России за неделю устранили не менее 1377 украинских БПЛА над территорией страны. Такие подсчёты приводит РИА Новости со ссылкой на сведения Минобороны РФ.





Наибольшую активность средств ПВО зафиксировали 15 и 18 декабря, когда в воздушном пространстве сбили 545 и 216 дронов ВСУ соответственно. Основная часть атак пришлась на европейскую часть России.



При этом с 8 по 14 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили не менее 1677 украинских беспилотников. А вечером 21 декабря над РФ перехватили еще 35 БПЛА.



