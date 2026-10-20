Италя задействует армию для подавления беспорядков в Милане
Итальянские власти намерены отправить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения безопасности города после вспыхнувших акций протеста. Об этом пишет агентство Reuters.
Мера связана с масштабными беспорядками, которые продолжались два дня. Демонстранты вступали в столкновения с полицией, устраивали погромы и грабили магазины. Как отмечается в сообщении, военные будут задействованы для «защиты Милана».
Развёртывание войск планируют включить в комплекс мер по обеспечению порядка. Этот пакет документов должен быть одобрен на заседании кабинета министров во вторник.
Протестные акции на выходных охватили сразу несколько городов Италии, но наиболее серьёзные беспорядки произошли именно в Милане. По данным властей, в полицию доставили более 300 человек, почти 50 из них арестовали. Кроме того, свыше 110 сотрудников правоохранительных органов обратились за медицинской помощью из‑за травм, полученных в ходе столкновений в центре города.
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