Италя задействует армию для подавления беспорядков в Милане

20 октября 2026, 01:37

Власти Италии направят 500 военных в Милан для подавления беспорядков

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Итальянские власти намерены отправить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения безопасности города после вспыхнувших акций протеста. Об этом пишет агентство Reuters.