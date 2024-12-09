Aviaincident: в Шереметьево объявили тревогу

Фото: istockphoto/Dennis Gross
Тревогу забили в столичной авиагавани Шереметьево, передает Telegram-канал Aviaincident. Авторы публикации уточнили, что причиной послужили проблемы с шасси у лайнера, который прилетел из ОАЭ. Судно принадлежит Etihad Airways.
До приземления оставалось 2,7 тысячи метров, когда доложили о проблеме с управлением передней стойкой шасси. Тем не менее, экипаж продолжил рейс. Посадка прошла штатно, после запросили тягач.
Перед этим сообщалось, что три лайнера, выполнявших рейс «Россия-Узбекистан», сели в других местах из-за погоды. Все происходило на прошлой неделе.
Кроме того, в начале месяца сообщалось об экстренной посадке самолета в Минводах.
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Перед этим сообщалось, что три лайнера, выполнявших рейс «Россия-Узбекистан», сели в других местах из-за погоды. Все происходило на прошлой неделе.
Кроме того, в начале месяца сообщалось об экстренной посадке самолета в Минводах.
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Никита Кротов