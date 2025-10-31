Из воронежского суда сбежал фигурант после замены подписки о невыезде на арест
43-летний житель Воронежа, подозреваемый в умышленном уничтожении или повреждении имущества, скрылся из здания Центрального районного суда после того, как инстанция сменила ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Уточняется, что мужчину доставили в суд по ходатайству следствия.
Полиция ищет его и пытается задержать.
