«Из-за кусочка»: Шуфутинский выдал версию о причине слухов про его здоровье

Михаил Шуфутинский прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Артист высказался во время гала-ужина премии «Виктория».
В беседе с Пятым каналом исполнитель хита «Третье сентября» заявил, что подобные сплетни распространяют завистники.
«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — сказал Шуфутинский.Артист отметил, что неизвестно, кто именно запустил ложную информацию.
«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил Шуфутинский.При этом певец добавил, что его не волнует эта ситуация.
Ранее Михаил Шуфутинский подтвердил брак с танцовщицей Светланой Уразовой.