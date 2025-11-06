«Из-за кусочка»: Шуфутинский выдал версию о причине слухов про его здоровье

06 ноября 2025, 18:42

Михаил Шуфутинский назвал слухи о проблемах со здоровьем сплетнями завистников

Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Михаил Шуфутинский прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Артист высказался во время гала-ужина премии «Виктория».





В беседе с Пятым каналом исполнитель хита «Третье сентября» заявил, что подобные сплетни распространяют завистники.

«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — сказал Шуфутинский.

«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил Шуфутинский.