«Из-за кусочка»: Шуфутинский выдал версию о причине слухов про его здоровье

Михаил Шуфутинский назвал слухи о проблемах со здоровьем сплетнями завистников
Михаил Шуфутинский (Фото: Instagram* @mikhail.shufutinsky)

Михаил Шуфутинский прокомментировал слухи о проблемах со здоровьем. Артист высказался во время гала-ужина премии «Виктория».



В беседе с Пятым каналом исполнитель хита «Третье сентября» заявил, что подобные сплетни распространяют завистники.

«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — сказал Шуфутинский.
Артист отметил, что неизвестно, кто именно запустил ложную информацию.
«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил Шуфутинский.
При этом певец добавил, что его не волнует эта ситуация.

Ранее Михаил Шуфутинский подтвердил брак с танцовщицей Светланой Уразовой.
Ольга Щелокова

