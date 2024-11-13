Из-за пожара в общежитии ветеринарной академии несколько человек заблокировано

Фото: istockphoto/ DarthArt
Несколько человек заблокировано пожаром в столичном районе Выхино-Жулебино, информирует Телеграм-канал SHOT.
Пожар произошёл на улице Ташкентской в общежитии ветеринарной академии Скрябина. Из окон здания люди просят о помощи.
Поскольку очаг возгорания находится на первом этаже общежития, люди оказались заблокированы, они не могут эвакуироваться. Сейчас на место происшествия едет несколько автомобилей скорой помощи, пожарные помогают людям выбраться из здания через окна.
Ранее сообщалось, что в подмосковном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Одноэтажное деревянное здание загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Изначально персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но не получилось — они вызвали экстренные службы.
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Поскольку очаг возгорания находится на первом этаже общежития, люди оказались заблокированы, они не могут эвакуироваться. Сейчас на место происшествия едет несколько автомобилей скорой помощи, пожарные помогают людям выбраться из здания через окна.
Ранее сообщалось, что в подмосковном элитном отеле «Les Art Resort» случился пожар. Одноэтажное деревянное здание загорелось из-за короткого замыкания в щитке с электропроводкой. Изначально персонал отеля пытался потушить пожар своими силами, но не получилось — они вызвали экстренные службы.
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Ольга Енгалычева