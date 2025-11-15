Из-за пожара в жилом доме в Пензе погибли два человека
В результате пожара в жилом доме Пензы погибли два человека. Возгорание произошло ночью на Суходольном проезде, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМЧС.
Огонь охватил частный дом площадью 120 квадратных метров. На момент прибытия к месту ЧП первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Его оперативно ликвидировали 24 спасателя с использованием семи единиц техники.
Тела погибших пожарные обнаружили во время разборки конструкций здания и проливки помещения.
Сейчас на месте трагедии работают дознаватели МЧС России. Они проводят проверку с целью установить обстоятельства возгорания.
