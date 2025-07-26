Выяснилось число пропавших после взрыва газа многоэтажном доме в Саратове

26 июля 2025, 00:52

Местонахождение четырех человек после взрыва газа в Саратове остается неизвестным

Фото: МЧС России

Четыре человека, включая ребенка, числятся пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове. Спасатели продолжают работу на месте, известно о 16 пострадавших. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.





Взрыв газа, приведший к обрушению нескольких этажей здания на улице Блинова, произошел утром 25 июля. Губернатор региона Роман Бусаргин объявил о дне траура по погибшим в результате происшествия.



Аварийно-спасательные работы на месте частично разрушенного 10-этажного дома ведутся в круглосуточном режиме. В них участвуют более 400 специалистов и 114 единиц техники.





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«Остается неизвестным местонахождение 4 человек, в том числе ребенка», — добавили в пресс-службе ведомства.