Российский боец MMA сломал челюсть представителю авиакомпании в аэропорту
Российский боец смешанного стиля (ММА) Максим Камальдинов нанес тяжелую травму сотруднику авиакомпании «Победа» в аэропорту Пулково. Спортсмен сломал мужчине челюсть. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».
Уточняется, что Камальдинов ожидал рейс из Санкт-Петербурга в Калининград. Он находился в нетрезвом состоянии. Если верить очевидцам, то Камальдинов вел себя агрессивно и кричал. На замечание представителя авиакомпании, который хотел успокоить буйного мужчину, боец ответил ударом в лицо.
Прибывшие полицейские задержали Камальдинова.
Карьерная статистика Камальдинова в среднем весе: 2 победы при 3 поражениях. Все проигранные бои завершились для него нокаутом или техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей случилось на Дмитровском шоссе. Движение в сторону области парализовано из-за аварии.
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