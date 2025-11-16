Из-за шторма в Мурманской области два судна открепились от причала, одно опрокинулось
В результате сильного шторма в Мурманской области два маломерных судна открепились от причала в районе Териберки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».
В материале уточняется, что эти маломерные судна назывались «Сарган» и «Надежда». В момент инцидента на них не находились пассажиры. Одно судно опрокинулось и оказалось подтоплено, а местонахождение второго все еще устанавливается.
В прокуратуре начали проверку по факту происшествия с целью выяснить все обстоятельства случившегося. После улучшения погодных условий собственники судов приступят к работам по их подъему.
