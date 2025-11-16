Из-за шторма в Мурманской области два судна открепились от причала, одно опрокинулось

16 ноября 2025, 03:08

В Териберке Мурманской области мощный шторм открепил два судна от причала

Фото: iStock/YILMAZUSLU

В результате сильного шторма в Мурманской области два маломерных судна открепились от причала в районе Териберки. Об этом сообщили в Telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».