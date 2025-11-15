Достижения.рф

Массовое ДТП с семью автомобилями произошло в Махачкале

Фото: iStock/GummyBone

В Махачкале произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Об аварии сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.



По предварительной информации, автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» столкнулся с «KIA Rio», когда тот выезжал задним ходом с парковочного места.

Сила удара отбросила оба транспортных средства в сторону. Они влетели в пять машин, припаркованных вдоль проезжей части.

Водитель «Toyota» скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. Водителя «KIA Rio» с различными травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Мария Моисеева

