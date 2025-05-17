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Из-за шторма в США погибли более 20 человек

Фото: iStock/ lisatop

Фото: iStock/ lisatop

Больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Тысячи домов сильно пострадали, спасатели все еще разбирают завалы.

Серьезный шторм обрушился на штаты Миссури и Кентукки этим вечером. Из-за инцидента многие здания остались без крыш, ветер выбивал окна, вырывал деревья с корнями. Из-за произошедшего практически сотни тысяч человек лишились электричества.

Более всего пострадали города Лондон (Кентукки) и Сент-Луис. В настоящее время поисково-спасательные операции на местах все еще идут. Представители власти отметили, что количество жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц.

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В ДТП на МКАДе погиб мотоциклист
17 мая 2025, 21:59

Фото: iStock/ KatarzynaBialasiewicz

Водитель мотоцикла Honda скончался в ДТП на МКАД. Об этом сообщили в Телеграм-канале московской Госавтоинспекции.
Предварительно, на 26-м километре внешней стороны МКАД мотоциклист наехал на стоящую из-за технической неисправности машину Honda. Автомобиль затормозил на проезжей части. Мотоцикл не успел сбавить скорость и влетел в заднюю часть остановившегося транспортного средства. Мотоциклист сразу столкнулся с еще одним автомобилем, который тоже предпринимал попытку избежать ДТП. Из-за удара водитель вылетел из сидения на дорогу.

«Мужчина — водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте», — отмечалось в публикации Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США

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Москвич напал на маму с ребёнком из-за парковки около детсада
17 мая 2025, 21:37

Фото: iStock/lolostock

Мужчина напал на маму с ребёнком из-за парковки около детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл в столичном Савёловском районе, около детсада №1575. Мама привезла ребёнка и оставила автомобиль около входа. Вернувшись к машине, она увидела мужчину, с которым вступила в конфликт.

Со слов Маргариты, она отлучилась всего на 5 минут, что не понравилось водителю другого авто, который не смог выехать. Мужчина начал нецензурно выражаться, а затем налетел на женщину и попытался отобрать у неё телефон. Когда ему не удалось этого сделать, он нанёс ей два удара по голове и один в область колена.

В результате, москвичка вызвала полицейских и написала заявление. Маргариту госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у неё подкожную гематому в голове, ушиб мягких тканей колена и кровоподтёки на кисти.

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В Москве обвиняемую в терроризме студентку перевели в СИЗО за попытку побега в Грузию
Обвиняемую в терроризме студентку отправили в СИЗО в Москве за попытку побега
17 мая 2025, 21:08

Фото: iStock/OlFedv

Останкинский суд Москвы перевёл в СИЗО обвиняемую в участии в террористической организации студентку, которая сбежала из-под домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости, приводя данные судебных материалов.
Отмечается, что студентка второго курса ФГАУ ВО «Государственный университет просвещения» Полина Костикова нарушили домашний арест. Девушка пыталась пересечь госграницу с Грузией на такси. Её задержали сотрудники ДПС на федеральной трассе после проверки автомобиля.

Напомним, что Костикову обвиняют в терроризме. По версии следствия, она участвовала в деятельности террористических организаций «Азов»* и «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Предполагается, что она финансировала их во время нахождения за границей, а по возвращении в Россию стала искать новых участников.

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В Подмосковье столкнулись автобус и грузовик, пострадали более 10 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Подмосковье выросло до 14
17 мая 2025, 18:47

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Раменском округе Подмосковья при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Прокуратура Московской области в своём Telegram-канале.
По предварительной версии, легковой автомобиль Kia во время перестроения столкнулся с грузовиком, после чего в них въехал рейсовый автобус. Среди пострадавших – водитель автобуса и его пассажиры, в том числе дети.

Авария произошла в субботу, в районе 15:00 на 36-м километре трассы М-5 Урал.

Установление обстоятельств ДТП взято под контроль Раменской городской прокуратурой.

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В египетском отеле произошла трагедия с четырехлетним мальчиком из Ярославля
Бастрыкин поручил проверить смерть мальчика из Ярославля в египетском отеле
17 мая 2025, 18:30

Фото: iStock/blinow61

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц. Глава ведомства потребовал предоставить подробный доклад.
«Со слов родителей, трагедия произошла из-за грубых нарушений правил безопасности со стороны отеля, так как отсутствовали предупреждающие знаки, которые установили после трагедии», —говорится в сообщении ведомства.
Как сообщает «NEWS.ru», трагедия произошла 6 мая в отеле Xanadu Makadi Bay в Хургаде, ориентированном на семейный отдых с детьми. Ребенок упал с высоты шести метров возле «бесконечного бассейна» и погиб. Родители обвинили в произошедшем администрацию отеля.

По данным издания, его мать добивается возбуждения уголовного дела по ненадлежащему оказанию услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Также она намерена получить компенсацию морального вреда

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