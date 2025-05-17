Из-за шторма в США погибли более 20 человек

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Больше 20 человек погибли, десятки пострадали из-за сильного урагана с торнадо на востоке США, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Тысячи домов сильно пострадали, спасатели все еще разбирают завалы.
Серьезный шторм обрушился на штаты Миссури и Кентукки этим вечером. Из-за инцидента многие здания остались без крыш, ветер выбивал окна, вырывал деревья с корнями. Из-за произошедшего практически сотни тысяч человек лишились электричества.
Более всего пострадали города Лондон (Кентукки) и Сент-Луис. В настоящее время поисково-спасательные операции на местах все еще идут. Представители власти отметили, что количество жертв может возрасти.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц.
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Серьезный шторм обрушился на штаты Миссури и Кентукки этим вечером. Из-за инцидента многие здания остались без крыш, ветер выбивал окна, вырывал деревья с корнями. Из-за произошедшего практически сотни тысяч человек лишились электричества.
Более всего пострадали города Лондон (Кентукки) и Сент-Луис. В настоящее время поисково-спасательные операции на местах все еще идут. Представители власти отметили, что количество жертв может возрасти.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика из Ярославля в одной из египетских гостиниц.
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Ольга Енгалычева