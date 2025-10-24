Избили известного продюсера Леонида Дзюника
Известного продюсера Леонида Дзюника избили. По предварительным данным, на него напали на улице и нанесли несколько ударов. Информацию приводит «Лента.ру».
В настоящее время мужчину госпитализировали из‑за обострения хронического заболевания сердца. Ему уже провели операцию.
Дзюник — один из самых известных российских продюсеров; в 2000 году он стал концертным директором таких групп, как «Тату» и Smash!.
