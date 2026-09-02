Избитой лопатой фельдшеру провели трепанацию черепа
Избитой лопатой фельдшеру провели трепанацию черепа. Об этом пишет Mash.
Хирургическое вмешательство прошло успешно, без каких-либо осложнений. В настоящее время пострадавшая находится в состоянии искусственной комы из-за тяжёлого ушиба мозга и множественных переломов.
Во время трагического инцидента агрессивный мужчина нанёс 23-летней Полине около десяти ударов лопатой. После того как она упала, нападавший продолжил избиение, нанося удары ногами и кулаками по лицу. Кроме того, пострадали другие медицинские работники и прихожане церкви.
На помощь фельдшеру пришёл случайный прохожий, который вступил в конфликт со злоумышленником и впоследствии застрелил его. Согласно предварительным данным, действия мужчины могут быть квалифицированы как необходимая оборона, так как у него было разрешение на использование травматического оружия.
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